607.6 مليارات دولار.. قيمة علامة «أبل»
أفادت شركة «براند فاينانس» البريطانية، بأن شركة «أبل» حلّت في المرتبة الأولى، من حيث قيمة العلامة التجارية العام الجاري، بعدما بلغت 607.6 مليارات دولار، تلتها شركات: «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«أمازون» على التوالي.
وبلغت قيمة العلامة التجارية لمجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية 97.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثامنة بين كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، إذ سجّلت قيمة مجموعة «سامسونغ» زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بالتقدير السابق للعام الماضي.
واستحوذت الولايات المتحدة على 46 علامة تجارية من بين أفضل 100 علامة تجارية.
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