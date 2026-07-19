الكويت: تأثر وحدات توليد الكهرباء بسبب حريق في محطة استهدفها قصف إيراني

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الاحد ، تفعيل خطة الطواريء للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية بعد اندلاع حريق في محطة تعرضت لقصف إيراني للمرة الثانية خلال يومين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد :"نتيجة للعدوان الايراني الآثم الذي تتعرض له البلاد، تعرضت محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه وللمرة الثانية خلال يومين لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في بعض مرافق المحطة، الأمر الذي أسفر عن تأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهرباىية الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطواريء والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".