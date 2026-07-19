الأردن ينفي إعلان السفارة الأميركية إخلاء مطار العقبة والميناء

نفت الحكومة الأردنية الأحد إعلان السفارة الأميركية في عمان إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن "بناء على تهديد"، مؤكدة أنهما "يعملان بشكل طبيعي".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "السلطات لم تصدر أية قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء، وهما يعملان بشكل طبيعي"، مؤكداً عدم تسجيل أي "تهديدات محتملة".

وكانت السفارة الأميركية في عمان ذكرت أن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء في العقبة بناء على تهديد.