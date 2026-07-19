«قوة دفاع البحرين» تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات دفاعها الجوي تصدّت واعترضت ودمّرت، اليوم الأحد، عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية.

وأكّدت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وشدّدت على أن تعمّد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.