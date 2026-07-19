الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية

أعلنت رئاسة الأركان الكويتي، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدّى لهجمات صاروخيّة وطائرات مسيرّة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

ونوّهت، في بيان صحافي، نقلته وكالة "كونا"، أن أصوات الانفجارات، إن سمعت، فهي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيةً الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.