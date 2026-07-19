بعد أيام من محاولة إخماده.. ألمانيا تُسيطر على حريق متنزه «موريتس» الوطني

تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق غابات اندلع في متنزه "موريتس" الوطني شمال شرق ألمانيا، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت لأيام منذ الإبلاغ عن الحريق، الاثنين الماضي.

واعتمدت السلطات على استراتيجية إنشاء حواجز مائية لترطيب التربة والأشجار في الأجزاء غير المتضررة، ما خلق منطقة عازلة منعت انتشار النيران.

وأوضح متحدث باسم مقاطعة "مكلنبورج ليك ديستريكت"، أن الحريق أتى على مساحة تُقدّر بنحو 388 هكتاراً، وشارك في إخماده قرابة 370 من رجال الإطفاء، مشيراً إلى أن غياب الأمطار والرياح الغربية أسهما في اتساع رقعة الحريق.

وأشار إلى أن الدخان بدأ في الانحسار، ما يدل على تراجع نشاط النيران، ومع ذلك دعت السلطات السياح إلى تجنب الاقتراب من المنطقة.