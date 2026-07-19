وزارة العدل الأميركية تسمح للموظفين الفدراليين تحميل تطبيق تيك توك

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه بات بإمكان الموظفين الفدراليين تنزيل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك على الأجهزة الحكومية.

يُذكر أن قانوناً صدر عام 2022 كان قد حظر على الموظفين الفدراليين استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. إلا أن رأياً قانونياً أصدرته الوزارة أفاد بأن هذا الحظر لم يعد سارياً، وذلك في ضوء اتفاق أبرمته شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق لنقل السيطرة على بيانات المستخدمين الأميركيين وعمليات التطبيق إلى المشروع المشترك تيك توك يو إس دي إس، وهي عملية اكتملت في شهر يناير الماضي.

وأشارت المذكرة المرفوعة إلى الرئيس دونالد ترامب إلى أن النسخة الحالية من تيك توك لا تشكل مخاطر. وجاء في المذكرة: "نحن ندرك أنكم وجهتم تعليمات تسمح لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية، وذلك وفقاً لتقدير الوكالة وبما يتماشى مع جميع سياسات العمل المعمول بها"، بحسب رويترز.