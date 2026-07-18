الدفاع الكويتية: أضرار في منشآت نفطية وكهربائية جراء العدوان الإيراني

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، إن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر السبت، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها.

وأوضح أن العدوان الإيراني الآثم استمر في استهداف عدد من المنشآت العسكرية والأمنية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية والمدنية في البلاد، مشيراً إلى أن الاعتداءات طالت منشآت تابعة لقطاعي النفط والكهرباء، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة، إضافة إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء والعاملين في القطاع النفطي.

وأشار إلى أن عمليات اعتراض الهجمات المعادية نتج عنها سقوط شظايا في عدد من المواقع والمناطق السكنية، ما أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.