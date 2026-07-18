الكويت.. إصابات بين رجال الإطفاء خلال مكافحة حريقين عقب هجوم إيراني

أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم، تعامل فرقها مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بالبلاد، إثر الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت.

وأوضحت القوة، في بيان أولي، أن خمسة فرق إطفاء، بمساندة فرق من القطاع النفطي، شاركت في إخماد الحريق الأول، فيما شاركت ثلاثة فرق في التعامل مع الحريق الثاني.

وأضافت أن الحريق الأول أسفر، أثناء عمليات المكافحة، عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين، حيث جرى إخلاء الموقع ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكدت قوة الإطفاء العام أنها ستعلن أي مستجدات فور توافرها.