الكويت تعلن تَعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني

أعلنت الكويت، اليوم، تَعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، ما أدى إلى فصل عدد من وحدات التوليد، بعد يوم من هجوم إيراني على محطة أخرى تسبب في حريق أيضا وأضرار في المحطة.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان: "في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت، تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية".