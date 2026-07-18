بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي.. «الخطوط الكويتية» تعيد جدولة معظم رحلاتها

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم، إنها أعادت جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم.

وقالت في حسابها على منصة "إكس": "تعلن الخطوط الجوية الكويتية لعملائها الكرام عن إعادة جدولة أغلب الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي اليوم السبت 18 يوليو 2026".

وتابعت: "وتدعو الشركة جميع الركاب الكرام متابعة مستجدات رحلاتهم، حيث سيتم إرسال إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات".