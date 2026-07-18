ترامب يحمّل كندا مسؤولية تلوث الهواء ويهددها برسوم جمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "يحمل كندا المسؤولية عن اجتياح هواء قذر وملوث وغير صحي الولايات المتحدة".

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال"، وصف ترامب الوضع بأنه "غير مقبول تماما"، وقال: "نحمل كندا مسؤولية إهمالها في الصيانة السليمة لغاباتها وما فيها من شجيرات وأحراش، مما أدى إلى اجتياح الولايات المتحدة بهواء ملوث، قذر، وغير صحي، وبجودة خطيرة وغير مقبولة تماما! سأتصل برئيس الوزراء خلال النهار لاستيضاح ما ينوون فعله حيال ذلك. التكلفة لا تقدر بثمن! لقد رفضت كندا الانخراط في الإدارة الأساسية للغابات وإزالة المخلفات، مع علمها التام أن هذا الرفض سيؤدي حتمًا إلى هذه النتيجة".

وأضاف: "هذا إهمال متعمد، ويتكرر سنويا، ويكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، وهذه التكلفة الناجمة عن التلوث يجب بالضرورة أن تضاف إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حاليا. شكرا لاهتمامكم بهذا الشأن".

وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات بعض المنتجات الكندية، على الرغم من أن المحكمة العليا أعلنت أن العديد من هذه الرسوم غير دستورية.