الجيش الأردني يسقط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم عشرة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

ونقلت وكالة وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري تأكيده أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية .

وأوضح المصدر أن فرق سلاح الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا ،و عملت على التعامل معها و تأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها .