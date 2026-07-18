ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلاً

تجاوزت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي عتبة الخمسة آلاف قتيل.

و ذكر رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز في منشور على تطبيق تلغرام الجمعة، ان الكارثة أودت بحياة 5069 شخصاً، مشيراً إلى أن معظم الضحايا سقطوا في المنطقة الساحلية.

و استقر عدد المصابين عند 16740 شخصا، غادر معظمهم المستشفيات ، ويعيش ما لا يقل عن 20 ألفا و857 منكوبا في المخيمات.