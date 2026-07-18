ترامب يعرض منشوراته للبيع لتوجيه سوق الأسهم

أعلنت مجموعة ترامب ميديا للإعلام والتكنولوجيا عن خدمة بيانات مرخصة ومدفوعة تتيح للبنوك وشركات التداول الوصول بأسرع وقت إلى منشورات الحسابات الأكثر تأثيراً على منصة تروث سوشال، وعلى رأسها حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي غالباً ما تؤثر منشوراته في تحركات الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة أن المنتج الجديد سيوفر للمشتركين منشورات أكثر 10 حسابات تأثيراً على المنصة بسرعة تفوق بشكل ملحوظ سرعة الإشعارات التقليدية التي يتلقاها مستخدمو تروث سوشال، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

بدورها، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن شركة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب ناقشت فرض رسوم على المتداولين والمستثمرين تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً مقابل الوصول الأسرع إلى منشورات ترامب على منصته تروث سوشال.

وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة تستهدف المؤسسات التي تتأثر بشكل كبير بأي تأخير في الحصول على المعلومات، مثل شركات التداول المعتمدة على الخوارزميات، مشيرة إلى أنه حتى الآن كانت الشركات التي تولي أهمية لمتابعة منشورات الحسابات المؤثرة على منصة تروث سوشال تعتمد على المراقبة اليدوية، فيما تسد الخدمة هذه الفجوة.

ويمثل إطلاق الخدمة أول دخول لشركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا إلى نشاط ترخيص البيانات، بما يفتح أمامها مصدراً جديداً للإيرادات، في وقت تواجه فيه تحديات في توسيع أعمالها الإعلامية وسط منافسة قوية من منصات التواصل الاجتماعي الأكبر.