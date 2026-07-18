الدفاع الكويتية تعلن إصابة عدد من منتسبي القوة البرية إثر العدوان الإيراني

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية رصدت منذ فجر الجمعة، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية معادية داخل المجال الجوي الكويتي وأنه جرى اعتراضها والتعامل معها.

وأضاف في تصريح صحافي أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيرة معادية مما نتج عنه إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية أثناء تنفيذ مهامهم حيث تلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

وتابع أنه جرى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالكويت ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.