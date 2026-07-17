ترامب يحمّل كندا مسؤولية تلوث الهواء الناتج من حرائق الغابات

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كندا مسؤولية تلوث الهواء الذي يجتاح الولايات المتحدة نتيجة حرائق الغابات، متهماً السلطات الكندية بالإهمال المتعمد في إدارة الغابات، ولوّح بإضافة كلفة الأضرار إلى الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "نتعرض لغزو غير ضروري من هواء قذر وملوث وغير صحي".

وأضاف: "نوعية الهواء أصبحت خطيرة وغير مقبولة على الإطلاق، بسبب الإهمال المتعمد الذي يتكرر سنوياً من السلطات الكندية، ما يكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات".