الإطفاء الكويتية: السيطرة على حريقين في موقعين استهدفهما العدوان الإيراني الآثم

أعلن المتحدث باسم قوة الإطفاء العام في الكويت العميد محمد الغريب أن فرق الإطفاء تمكنت صباح اليوم الجمعة من السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوب الكويت وذلك بعد استهداف الموقعين ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم التي استهدفت الكويت.

وأوضح أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها التعامل مع الحريقين حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليهما، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت على الخسائر المادية.

وقال الغريب في تصريح صحافي إن ست فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني الكويتي شاركت في الموقع الأول كما شارك في الموقع الثاني ثلاث فرق إطفاء.