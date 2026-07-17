القط لاري يرحب ببورنهام في داونينغ ستريت ويحدد مهامه الأولى

رحب كبير صائدي الفئران في بريطانيا، القط لاري، برئيس الوزراء آندي بورنهام في داونينغ ستريت، محدداً له أولى مهامه الرسمية المتمثلة في "الاعتناء به وإطعامه مرتين يومياً على الأقل".

ونشر الحساب الرسمي للقط لاري على منصة "إكس" صوراً تظهر بورنهام وهو يتلقى تعليمات، مع تعليق جاء فيه: "مرحبا بك في أهم منصب في حياتك". وأوضحت التعليمات أن "صينية القط لاري موجودة في غرفة مجلس الوزراء، ويجب إطعامه مرتين على الأقل يومياً".

وكانت رئيسة اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال، شبانا محمود، قد أعلنت في وقت سابق أن بورنهام تم انتخابه زعيماً جديداً للحزب، ومن المتوقع أن يتم تسليم مقاليد السلطة يوم الاثنين.

ويعمل القط لاري، الذي تم تبنيه من ملجأ، في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني منذ عام 2011، وهو واحد من سلسلة طويلة من القطط التي تعيش في مقار الحكام البريطانيين منذ القرن الخامس عشر. ومنذ عام 1929، تحظى هذه القطط بوضع رسمي وتحصل على راتب قدره 100 جنيه إسترليني سنوياً.

ويُعد القط همفري الأكثر شهرة بين أسلاف لاري في القرن العشرين، حيث أدى واجبات مكافحة الفئران في عهد ثلاثة رؤساء وزراء: مارغريت تاتشر، وجون ميجور، وتوني بلير، وتوفي في عام 2008 عن عمر ناهز 18 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن لاري نفسه سبق أن شهد مرور العديد من رؤساء الوزراء خلال فترة خدمته الممتدة، مما جعله واحداً من أطول الشخصيات "خدمة" في مقر الحكومة البريطانية.