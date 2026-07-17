أكسيوس: ترامب يدرس تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران

أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران يتجاوز الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز.

وقال التقرير إن الخيارات المطروحة تشمل قصف منشآت البنية التحتية الإيرانية، مثل محطات الكهرباء، وتنفيذ مزيد من الضربات على المنشآت النووية الإيرانية بهدف دفن اليورانيوم المخصب في أعماق أكبر، إضافة إلى قصف الموقع الجوفي في جبل الفأس، الذي يشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء.

وأضاف أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، لكنه يبدو مستعداً لتصعيد الحرب لإلحاق أضرار كافية تدفع إيران إلى فتح مضيق هرمز وقبول مطالبه المتعلقة ببرنامجها النووي.