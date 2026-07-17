زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوب المكسيك وتحذيرات من خطر تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الجمعة، تسجيل زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة بويرتو ماديرو جنوب المكسيك.

وفي أعقاب الزلزال، أصدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل تحذيراً من احتمال تشكل موجات تسونامي، داعياً السكان المقيمين في المناطق الساحلية إلى الابتعاد عن الشواطئ والتوجه إلى مناطق مرتفعة كإجراء احترازي.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية، فيما تواصل السلطات المحلية تقييم آثار الزلزال ومتابعة التطورات، وسط حالة من التأهب تحسبا لأي تداعيات محتملة على السواحل المطلة على المحيط الهادئ.