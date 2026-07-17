وفاتان وانقطاع الكهرباء عن 53 ألف أسرة بسبب العواصف في فرنسا

توفي شخصان في وسط وشرق فرنسا، بسبب عواصف عاتية تشهدها مناطق عدة من البلاد، وسببت خسائر مادية وانقطاعات للكهرباء.

وتسببت العواصف القوية، في انقطاع الكهرباء عن 53 ألف أسرة في فرنسا، بحسب شركة "إينيديس" التي تشغّل شبكة الكهرباء المحلية.

وقالت الشركة إن الانقطاعات ⁠تركزت بشكل أساسي في منطقة "أوفيرني ⁠رون ألب" في الجنوب الشرقي ومنطقة "نوفيل أكيتين" في الجنوب ⁠الغربي.

وجاءت العواصف الحالية، بعد موجة حر شديدة في فرنسا تسببت في وفاة المئات، وضغط هائل على قطاع الطاقة. كما طالت موجة الحر كذلك الدول الأوروبية، وأسفرت عن وفاة 12 ألف شخص في مختلف بلدان القارة.

لكن العواصف الماطرة، قد تشكل انفراجة للجفاف الشديد الذي عانت منه فرنسا مؤخراً، وشكل ضغطاً على مخزون المياه، واستدعى من السلطات فرض قيود كبيرة على استخدام المياه.