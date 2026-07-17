إلى جانب ترامب.. رئيس وزراء إسبانيا يعتزم حضور نهائي كأس العالم 2026

سيلتقي رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانتشيث، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في نهائي كأس العالم ​لكرة القدم، الأحد المقبل، في ظل استمرار توتر العلاقات بين ‌الزعيمين بسبب الإنفاق الدفاعي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، إن سانتشيث سيكون موجوداً في نيوجيرسي لحضور المباراة، حيث قد يسلّم ترامب الكأس لمنتخب إسبانيا الذي سيواجه الأرجنتين حال فوزه.

وكان ترامب قد انتقد ​إسبانيا مراراً بسبب رفض الحكومة الالتزام بهدف حلف شمال ⁠الأطلسي، المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي ​على الدفاع، ووجه العديد من التهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية تجارية، وفقاً لرويترز.

وجاء آخرها في ​وقت سابق من هذا الشهر خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، عندما طلب ترامب من مستشاريه "قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا بما في ذلك الزيارات".

لكن ​الرئيس الأميركي خفّف من حدة لهجته لاحقاً، وقال إن إسبانيا أوفت ​بطلب الدفعات وكانت "سخية جداً"، وهو تصريح فسّرته حكومة سانتشيث على أنه إشارة لامتثال ⁠مدريد لهدف الإنفاق الدفاعي المتفق عليه البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.