الجيش الأميركي: تفتيش سفينة وتحويل مسار 3 بعد محاولة تجاوز حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن عناصر من وحدة مشاة البحرية الاستطلاعية الـ 11 صعدوا على متن سفينة للتحقق من امتثالها للحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن القوات الأميركية حوّلت حتى الآن مسار ثلاث سفن تجارية حاولت تجاوز الحصار، وعطّلت سفينة رابعة لم تمتثل للتعليمات، كما صعدت على متن سفينة خامسة لضمان امتثالها الكامل.

وأكدت أن مضيق هرمز والمياه المحيطة به لا تزال مفتوحة أمام الملاحة، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري على إيران.