البيت الأبيض: إيران تطلب العودة إلى التفاوض تحت ضغط الضربات الأميركية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن قنوات الاتصال بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة.

وقالت ليفيت خلال الإفادة الصحافية بالبيت الأبيض إن إيران لا تزال حريصة جداً على التحدث مع الولايات المتحدة، وتعرب عن رغبتها في إبرام اتفاق، معتبرة أن هذا الموقف جاء نتيجة الضربات المدمرة التي تتعرض لها القدرات العسكرية والاقتصادية الإيرانية.

وأوضحت أن التصعيد العسكري الأميركي خلال الأيام الأخيرة جاء رداً على ما وصفته بانتهاك إيران مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن.

وقالت ليفيت: "نصت المذكرة التي وقعتها إيران على عدم إطلاق النار على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، لكنها اتخذت قراراً كارثياً بالقيام بذلك".