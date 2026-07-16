الدفاع الكويتية: اعتراض 32 طائرة مسيرة إيرانية منذ فجر الخميس

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة الكويتية رصدت منذ فجر الخميس، 32 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، تم اعتراضها والتعامل معها.

وقال العطوان في بيان إن العدوان الإيراني الآثم استهدف منشآت حيوية في الكويت، ونتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.