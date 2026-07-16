محكمة بريطانية تقضي بسجن شابين استهدفا هيئة النقل في لندن بهجوم إلكتروني

قضت محكمة بريطانية، الخميس، بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف على اثنين من القراصنة بعد إدانتهما بتنفيذ هجوم إلكتروني استهدف هيئة النقل العام في لندن عام 2024، وتسبب في خسائر بلغت 29 مليون جنيه إسترليني (نحو 39.16 مليون دولار).

وأقرَّ طلحة جبير (20 عاماً) وأوين فلاورز (18 عاماً)، الشهر الماضي، باختراق أنظمة هيئة النقل في لندن (TfL)، في هجوم سبق أن نسبته السلطات إلى مجموعة القرصنة المعروفة باسم Scattered Spider.

ونفَّذ جبير وفلاورز الهجوم بين 31 أغسطس و3 سبتمبر 2024، حيث عملا لما يصل إلى 16 ساعة يومياً؛ إذ نفَّذ جبير العملية من شقة والديه في شرق لندن، فيما كان فلاورز يعمل من منزل جدته في وسط إنجلترا، بعد أن تمكّنا من اختراق أنظمة الهيئة.

وقال المدعي العام مارك فينهالز، إن جبير بث عملية الاختراق مباشرة عبر الإنترنت، بينما كان فلاورز يتابعها، مشيراً إلى أن التسجيل الذي عُثر عليه في الحاسوب المحمول الخاص بفلاورز شكّل دليلاً محورياً في القضية.

وأضاف فينهالز أن المتهمَين كان بإمكانهما "شلّ هيئة النقل في لندن بالكامل"، وأن الهجوم لم يتوقف إلا بعدما عمدت الهيئة إلى فصل أنظمتها الحاسوبية، فيما استغرقت عملية إصلاح الأضرار الناجمة عنه ستة أشهر.

كما أقر فلاورز بتهمة التآمر مع آخرين لاختراق منظمتين صحيتين غير ربحيتين في الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من استهداف هيئة النقل في لندن، موضحاً أن تلك الهجمات لم تتوقف إلا بسبب اعتقاله "وضبطه متلبساً".

وأشار المدعي العام إلى أن فلاورز واصل محاولة تنفيذ عمليات اختراق حتى بعد إيداعه السجن، إذ أظهرت الأجهزة التي كانت بحوزته عمليات بحث ومحاولات للوصول إلى نطاقات إلكترونية مرتبطة بـهيئة الادعاء الملكية البريطانية والسجن الذي كان محتجزاً فيه.

وقضى القاضي مارك تيرنر بسجن جبير وفلاورز خمس سنوات ونصف لكل منهما، قائلاً إنه اقتنع بأن دافعهما الأساسي كان "الاستعراض بدافع الغرور والأنانية".