بعد تعافي آخر مصاب.. أوغندا تبدأ العد التنازلي لإعلان انتهاء إيبولا

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، الخميس، خروج آخر مريض مصاب بفيروس إيبولا من المستشفى، في تطور يعكس نجاح الجهود الصحية في احتواء تفشي المرض الذي وصل إلى البلاد عبر الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وتحتاج أوغندا حالياً إلى مرور 42 يوماً من دون تسجيل أي إصابات جديدة، حتى تعلن خلوها رسمياً من فيروس إيبولا، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إذ تمثل هذه الفترة مدة حضانتين كاملتين للفيروس.

كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد سجلت أكثر من ألفي إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 754 حالة وفاة، منذ إعلان تفشي الوباء في منتصف مايو، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بما يتراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف.

ورغم وجود حدود مفتوحة نسبياً بين أوغندا والمناطق المتضررة، لم تسجل البلاد سوى 20 إصابة وحالتي وفاة، وكانت غالبية الحالات بين مواطنين من جمهورية الكونغو الديمقراطية عبروا الحدود.