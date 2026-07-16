إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية.

​وذكرت خلية الاعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحافي أن رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وجه بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية نحو الأراضي السورية بالكامل.

​وأوضح البيان: "سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني.