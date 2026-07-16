نيوزيلندا تحذر من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 5.9 درجات

أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي الخميس عقب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات ضرب الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية، داعية السكان هناك إلى "الانتقال فورا" إلى مناطق مرتفعة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إن على سكان المناطق المتضررة التوجه إلى "أقرب منطقة مرتفعة، خارج مناطق الإجلاء بسبب خطر تسونامي، أو إلى أبعد نقطة ممكنة داخل اليابسة".