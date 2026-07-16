الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران

قال الجيش الأميركي، في وقت متأخر أمس، ​إنه أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، ‌والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وشملت أهدافها مدينة بندر عباس، وهي المدينة الساحلية الرئيسية في إيران ​على مضيق هرمز.

وقالت القيادة ​المركزية الأميركية، في بيان على منصة إكس: "قصفت القوات الأميريكية مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات ​صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية".

أشار البيان إلى ​أن الجيش الأميركي قصف أهدافا في مواقع متعددة، من بينها بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة ​للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

أضاف البيان "في وقت ​سابق من صباح اليوم، قصفت القوات الأميركية مواقع ساحلية لأنظمة الدفاع ‌وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت 90 دقيقة".