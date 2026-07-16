الجيش الأميركي: إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران
قال الجيش الأميركي، في وقت متأخر أمس، إنه أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وشملت أهدافها مدينة بندر عباس، وهي المدينة الساحلية الرئيسية في إيران على مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة إكس: "قصفت القوات الأميريكية مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية".
أشار البيان إلى أن الجيش الأميركي قصف أهدافا في مواقع متعددة، من بينها بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.
أضاف البيان "في وقت سابق من صباح اليوم، قصفت القوات الأميركية مواقع ساحلية لأنظمة الدفاع وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت 90 دقيقة".
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