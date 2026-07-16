الجيش الأردني يسقط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن عملية الاعتراض نُفِّذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة، صونًا لسيادة المملكة، وحمايةً لأجوائها، وضماناً لسلامة المواطنين.

وأوضح المصدر أن تلك الحوادث لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وأمَّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية.