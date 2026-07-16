"وول ستريت جورنال": ترامب يبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب يميل نحو توسيع العمليات العسكرية الأميركية في إيران، وذلك بعد أيام من تلقيه إحاطات من كبار مساعديه.

وتشمل الخيارات المطروحة وفق المسؤولين تكثيف الضربات الجوية، وإرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، وقصف موقع محصن يُحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه المناقشات كانت واحدة من عدة محادثات رسمية وغير رسمية أجراها ترامب في الأيام الأخيرة مع كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

ولم يتخذ ترامب قرارا نهائيا بشأن الخطوات التالية في الحرب، إذ يصرّ على أنه يفضل تسوية النزاع مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية، حسبما ذكر المسؤولون لـ"وول ستريت جورنال".