الجيش الأميركي: تعطيل ناقلة نفط حاولت كسر الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية عطّلت ناقلة نفط فارغة كانت متجهة إلى ميناء إيراني، بعد محاولتها خرق الحصار البحري الذي أعادت واشنطن فرضه على إيران.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان، أن قواتها رصدت ناقلة النفط التجارية "إم/تي بيلما"، التي ترفع علم كوراساو، أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج.

وأضافت أن الناقلة تجاهلت تحذيرات عدة وواصلت الإبحار في محاولة لخرق الحصار الأميركي، ما دفع طائرة أميركية إلى إطلاق صواريخ "هيلفاير" على مدخنة السفينة وتعطيلها.