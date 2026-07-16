سنتكوم: استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن في مضيق هرمز

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، إطلاق موجة ثانية من الضربات الموجهة ضد إيران تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أنه: "في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت القوات الأميركية عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات اليوم ضد إيران".