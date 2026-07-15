الكويت تعلن تصدي قواتها المسلحة لـ 21 طائرة مسيرة و4 صواريخ من إيران

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة الكويتية رصدت، منذ فجر الأربعاء، أربعة صواريخ جوالة، و21 طائرة مسيرة إيرانية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وقال العطوان في بيان إن العدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية في الكويت ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.