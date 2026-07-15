رئيس المركزي الأميركي: لن أفعل أي شيء غير لائق إذا طلب مني ترامب ذلك

​قال رئيس مجلس ‌الاحتياطي ​الاتحادي الأميركي كيفن وورش اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب منه القيام بأي شيء غير لائق، وإنه ‌حتى لو طلب ترامب ذلك، فلن يفعل.

جاء ‌تصريح وورش ردا ‌على سلسلة من ‌الأسئلة ‌من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ​حول ما ‌إذا ​كان قد تحدث مع ترامب، الذي ​عينه، منذ توليه منصبه قبل شهرين تقريبا.

وأحجم وورش عن الإجابة بشكل مباشر عما إذا كان قد تحدث مع ترامب، لكنه ‌قال إنه لا يرى من ​المناسب الكشف عن مضمون اتصالاته مع مسؤولي الإدارة.