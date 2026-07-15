عون: خيار التفاوض قد لا يكون الأسلم ولكنه يؤمّن مصالح لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، أن خيار التفاوض قد لا يكون الأسلم ولكنه حالياً الوحيد للوصول إلى النتائج والأهداف التي "نرغب" بها جميعاً

وقال عون ، خلال استقباله اليوم وفد "اللقاء الأرثوذكسي" برئاسة أمينه العام مروان أبو فاضل، إن "صيغة الاطار بدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي إلينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

ودعا الرئيس عون الجميع " إلى قراءة بنود صيغة الإطار كما هي، وليس كما يتم الترويج لها من قبل البعض لغايات شخصية"، مشيراً إلى أنها "تؤمّن مصالح لبنان وتصب في خانة الاهداف التي يجمع عليها اللبنانيون".

وأضاف" من واجبي كرئيس أن أقوم بكل المحاولات لإنقاذ بلدي وشعبي، ولا يمكنني أن أقف متفرجاً على دمار البلد وقتل المواطنين، أو أن أدع أحداً يفاوض عن الدولة اللبنانية التي تتمتع بسيادتها."

وأشار إلى أن "الوضع الأمني لا يزال جيداً في البلد، رغم كل الظروف القاسية، ولا خوف من الفتنة، أو على تماسك الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والمؤسسة العسكرية تقوم بكل واجباتها على أكمل وجه".

وانتقد رئيس الجمهورية " بشدة الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الجيش"، معتبراً أنها "تساهم في تقويض أمن البلد وصموده وسلامته".

وشدّد الرئيس عون على أن "حق الاختلاف مقدس، إنما الخلاف غير مسموح، ويجب المحافظة دائماً على سقف المصلحة الوطنية العليا.

وقال " لا خيار أمامنا إلا الحوار، فالحقد لا يبني المؤسسات ولا الدولة، بل يدمّر المجتمع من الداخل، بينما الحوار يفضي في نهاية المطاف الى الحلول ونقاط مشتركة."

وأضاف أن "ما نقوم به لمواجهة الحرب، لا بديل له بعد أن جربنا كل شيء بما فيه الحرب التي لم تؤد إلا إلى المآسي والدمار والتهجير".