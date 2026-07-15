السلطات الأميركية تحقق بعد إصابة الآلاف بإسهال حاد في 34 ولاية

قالت هيئة صحية اتحادية أميركية إن طفيلياً، يسبب إسهالا حاداً أصاب حتى الآن آلاف الأشخاص في 34 ولاية أميركية.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في واشنطن في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنه تم تسجيل أكثر من 1600 حالة مؤكدة من "داء السيكلوسبوريا"، بينما يجرى تحقيق في 5100 حالة مشتبه بها أخرى.



ونظراً لأن المرض غالباً لا يتم تشخيصه أو الإبلاغ عنه، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بشكل كبير.

وتحقق الوكالة فيما إذا كانت سلسلة مطاعم تاكو بيل للوجبات السريعة ربما لعبت دوراً في التفشي، طبقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

وأزالت "تاكو بيل" الخس والعديد من المكونات الأخرى من قائمة الطعام في بعض فروعها الأسبوع الماضي.