بعد استهدافه بمسيرة.. "موانئ العراق": لا أضرار بشرية أو مادية بميناء الفاو

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأربعاء، أن حادث سقوط طائرة مسيّرة لم يؤثر في سير العمليات التشغيلية داخل ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "الشركة العامة لموانئ العراق تود أن توضح للرأي العام، أنه في وقتٍ سابق من صباح اليوم، سقطت طائرة مسيّرة مجهولة المصدر ضمن محيط ميناء الفاو الكبير؛ وتحديداً في منطقة مفتوحة".

وأكدت أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، إذ سقطت الطائرة في أرض مفتوحة بعيدة عن العاملين والمعدات والمنشآت، ولم يؤثر الحادث في سير العمل أو العمليات التشغيلية داخل الميناء، وهي مستمرة بصورة اعتيادية".

وأضافت أن "الجهات الأمنية المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث بالتنسيق مع إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة".

وكانت مقاطع مصورة أظهرت لحظة سقوط الطائرة وانفجارها في منطقة مفتوحة داخل ساحة العمل بمشروع الميناء، مما أدى إلى اشتعال النيران في حطامها.