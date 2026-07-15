القيادة المركزية للجيش الأميركي: نستأنف الضربات على إيران في وضح النهار

ذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنها تستأنف الضربات على إيران في وضح النهار، في إطار تصاعد وتيرة الهجمات.

وأصدرت القيادة المركزية للجيش الأميركي بيانا على الإنترنت أقرت فيه ببدء الهجمات.

وخلال الأيام الأخيرة من الضربات، لم تشن أميركا ضربات على إيران إلا ليلا.

وقالت القيادة المركزية "تهدف الهجمات إلى إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية بشكل أكبر، لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".