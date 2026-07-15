أميركا تواصل ضرباتها على إيران

ذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنها تستأنف الضربات على إيران في وضح النهار، في إطار تصاعد وتيرة الهجمات.

وأصدرت القيادة المركزية للجيش الأميركي بياناً على صفحتها بمنصة (إكس) أقرت فيه ببدء الهجمات.

وقالت القيادة المركزية "تهدف الهجمات إلى إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية بشكل أكبر، لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وخلال الأيام الأخيرة من الضربات، لم تشن أميركا ضربات على إيران إلا ليلاً.