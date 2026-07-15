ترامب يدفع 5.6 مليون دولار في قضية إي جان كارول بعد حكم قضائي

دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو 5.6 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول، تنفيذاً لحكم قضائي صدر عام 2023 بعد أن خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أنه اعتدى عليها عام 1996 وشهّر بها لاحقاً. ويشمل المبلغ التعويض الأصلي البالغ 5 ملايين دولار إضافة إلى الفوائد المستحقة.

دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء تعويضاً قيمته ملايين الدولارات بعد ثلاث سنوات من حكم محكمة بأن ترامب اعتدى جنسياً على المؤلفة الأميركية إي جان كارول في 1996 وشوه سمعتها.

وتلقت كارول نحو 5.6 مليون دولار، وفقاً لوثائق المحكمة ومحاميها. ويشمل هذا المبلغ التعويض البالغ 5 ملايين دولار الذي صدر أمر لترامب بدفعه عام 2023، إضافة إلى الفوائد المستحقة التي تراكمت منذ ذلك الحين.

وقال محامي كارول إن موكلته (82 عاماً) ستستثمر الأموال في الوقت الراهن، نظراً لأن المحكمة العليا الأميركية لم تصدر بعد قرارها النهائي في القضية.

وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد خلصت في عام 2023 إلى أن ترامب هاجم الكاتبة الأميركية في عام 1996 داخل متجر راق متعدد الأقسام في نيويورك، واعتدى عليها جنسياً، ثم شهر بها لاحقاً. وأمرت الهيئة بإلزامه بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار.

ولطالما نفى ترامب هذه الاتهامات. ورغم أن الملاحقة الجنائية لم تعد ممكنة بسبب انقضاء المهلة القانونية، فإن الدعوى المدنية ظلت مفتوحة.

وكان ترامب قد أخفق في عدة محاولات للطعن على الحكم ووقف دفع التعويض.