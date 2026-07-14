ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي في البيت الأبيض

إستقبل الرئيس الأميركي دونال ترامب اليوم الثلاثاء علي فالح الزيدي رئيس الحكومة العراقية والوفد المرافق له في البيت الابيض. وذكر تلفزيون "العراقي" الرسمي ان الجانبين عقدا قمة في البيت الابيض.

و​قال ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ‌ستكون مستعدة ‌لمساندة العراق إذا احتاج ‌إلى ‌الحماية، ‌لكنه أضاف ​أنه ‌لا يعتقد ​أن ذلك سيكون ​ضروريا.

وكان الزيدي قد صرح قبيل مغادرته العراق أن الحكومة العراقية قطعت وعدا راسخا للشعب العراقي بأن يكون يوم 30 سبتمبر الذي يوافق إنتهاء مهمة قوات التحالف في العراق بداية مرحلة جديدة من الشراكة الطموحة مع الولايات المتحدة.

وذكر " سأتوجه إلى واشنطن وأتطلع إلى تعميق الشراكة بصورة حقيقية، وأرغب في نقل العلاقة بين البلدين من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة خلق الفرص وسأعرض، خلال لقائي مع الرئيس دونالد ترامب، سبلًا عملية لتحقيق رؤية الشراكة والفرص المشتركة".

كَما ذكر أن " الرئيس ترامب يولي الأولوية للنتائج، وستتركز مناقشاتنا على الاستثمار".

وقال رئيس الحكومة العراقية" نرغب في أن تنظر كبرى الشركات الأميركية إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي ويمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة كفوءة، وسوقًا محلية كبيرة".

وأضاف" أحمل إلى الولايات المتحدة رسالة ثقة مفادها أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، يقف على مسافة واحدة من الاصطفافات والصراعات الإقليمية، ويختار بدلًا من ذلك طريق التنمية، مادًّا يده لأصدقائه".

وبرز علي الزيدي، وهو رجل أعمال ليس لديه أي خلفية سياسية، كمرشح توافقي في العراق بعد أشهر من الجمود السياسي بشأن منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت العام الماضي.

وعندما تم تكليف الزيدي رسميا بتشكيل الحكومة في أبريل الماضي، قال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ذلك "بداية فصل جديد وهائل بين بلدينا، يقوم على الازدهار والاستقرار والنجاح الذي لم يسبق له مثيل".

وقال مسؤول في إدارة ترامب، قبل اجتماع البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات "مدروسة" بشأن التعاون مع العراق بناء على جهوده لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران داخل البلاد.

ويضم الوفد العراقي المرافق للزيدي عددا من رجال الأعمال العراقيين والمسؤولين الحكوميين.