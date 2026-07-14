"الصحة العالمية": عدد المصابين بفيروس إيبولا ضعف الحصيلة الرسمية على الأقل

قال ‌رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن العدد ⁠الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو ‌يبلغ على الأقل ضعف العدد ‌الرسمي، وربما أربعة أضعافه.

وقال المدير ‌التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة ‌الصحة العالمية ‌الدكتور شيكوي ‌إيهيكويزو، للصحافيين في جنيف عقب زيارة إلى ⁠شرق جمهورية ⁠الكونغو الديمقراطية "نعتقد، استناداً إلى ⁠بعض الدعم والنماذج التي نستخدمها، أن حجم تفشي المرض يبلغ ما ‌لا يقل عن ضعفين إلى أربعة أضعاف عدد الحالات التي نكتشفها".