ترامب: سنضرب إيران بقوة.. الليلة وغداً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أن الجيش الأميركي سوف يضرب إيران بقوة الليلة وغداً.

وقال ترامب إن مذكرة التفاهم مع طهران كانت اختباراً ولم يلتزموا بها، مضيفا «علاقتي مع نتنياهو جيدة جدا وأختلف معه أحيانا وأخبره بذلك».

كذلك تباهى الرئيس الأميركي بأن لدى بلاده أقوى جيش في العالم، مضيفا «الجميع يرى ذلك في إيران».

وتابع: «إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طول 47 عاما لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا، ونحن من نفرض إرادتنا على إيران وليس العكس».