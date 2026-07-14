تفشي «إيبولا» في الكونغو يتوسع إلى 5 مقاطعات

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل حالات إصابة بفيروس «إيبولا» في خمس مقاطعات، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1873 حالة، بينها 672 وفاة، وفقاً لتقرير صادر عن السلطات الصحية.

وأوضح التقرير أن المقاطعات المتضررة هي: إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، وأوت-أويلي، وتشوبو، مشيراً إلى إدراج مقاطعتَي «أوت-أويلي» و«تشوبو» في التقرير الوطني للمرة الأولى، مع ارتباط الحالات فيهما ببؤرة التفشي في «إيتوري».

وأضافت السلطات أن 763 مريضاً يخضعون للعزل أو العلاج في المستشفيات، بينما بلغ معدل إشغال الأسرّة في مراكز العلاج 95.1%، فيما تعافى 306 أشخاص.