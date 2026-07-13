العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 8% مع إعلان الجيش الأميركي فرض الحصار على موانئ إيران

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران مساء الثلاثاء، في ظلّ الصراع بين طهران وواشنطن للسيطرة على مضيق هرمز.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، 82.50 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 8.45%. وسُجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 77.45 دولار، بزيادة 8.58%.