ترامب: أرجّح مقتل مجتبى خامنئي بنسبة 90%
رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قائلاً: "أرجّح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قد قُتل".
وأكد، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الاثنين، أنه لا فرصة أمام إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
وأضاف: "لم يحصلوا على أي شيء مني، لكن إذا نظرت إلى الأعوام الـ47 الماضية، فستجد أنهم كانوا يستغلون الرؤساء؛ إذ تعرض كل رئيس للاستغلال، ولم يفعل شيئاً، ما جعلهم يزدادون قوة".
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