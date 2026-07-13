ترامب: أرجّح مقتل مجتبى خامنئي بنسبة 90%

رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قائلاً: "أرجّح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قد قُتل".

وأكد، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الاثنين، أنه لا فرصة أمام إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وأضاف: "لم يحصلوا على أي شيء مني، لكن إذا نظرت إلى الأعوام الـ47 الماضية، فستجد أنهم كانوا يستغلون الرؤساء؛ إذ تعرض كل رئيس للاستغلال، ولم يفعل شيئاً، ما جعلهم يزدادون قوة".