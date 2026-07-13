ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين ​إن الولايات المتحدة قررت فرض الحصار البحري على إيران مجددا وتحصيل ‌رسوم 20 ​بالمئة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلنت طهران إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف عبر منصة تروث سوشال "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحا، سواء بإيران أو بدونها. سنعيد فرض الحصار على إيران".

وأضاف "ستحصل أميركا على 20 بالمئة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذه المنطقة المضطربة من العالم". وأكد أن العملية ستبدأ على الفور، دون الخوض في تفاصيل.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع برنامج "فوكس اند فريندز" على قناة فوكس نيوز في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر ‌على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن نفقات إدارته.

وأضاف "سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حُماة المضيق. ربما سنسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب أن نحصل على ‌تعويض مقابل ذلك".

وقال ترامب "سوف نحرسه. وسوف نتقاضى أموالا مقابل حراسته. الكثير من الأموال".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي ‌بعد أن قالت طهران إنها أغلقت المضيق، مع تصاعد العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية.